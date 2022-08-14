 

МИД анонсировал визит главы минпромторга Афганистана в Москву

14.08.2022, 9:10, Новости дня
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Назначенный талибами (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи прибудет в Москву, на 15 августа запланированы переговоры по закупкам российской нефти, пшеницы, подсолнечного масла, сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Пятнадцатого августа в Москве – переговоры с афганским министром промышленности и торговли. В делегацию включены также экономисты и финансисты. В планах афганцев – закупка нефти, других видов топлива, пшеницы, муки, подсолнечного масла», – передает РИА «Новости» слова посла.

Он добавил, что делегация также планирует посетить Казань.

«Такие контакты нужны для развития межрегиональных связей», – подчеркнул Жирнов.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что Россия сейчас делает все, чтобы политическая ситуация нормализовалась в Афганистане.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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