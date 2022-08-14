Молодая невеста Ширвиндта: “Когда меня спросили: “Это твой папа?” – я захлебывалась в волне стыда»

Третья супруга Михаила Ширвиндта не скрывает, что с трудом нашла любовь с телезнаменитостью старше своих 32 лет. Против нее были и мама, и близкие, и поклонники, и даже официанты в кафе, где она устраивала романтические ужины.

Анастасия утверждает, что и Михаила, и ее не волновали годы, проведенные в разлуке. “С моим мужем у нас почти 30-летняя разница в возрасте. Это не вызывало никаких проблем. А вот для меня они были. Это был тот факт, что я фактически сходила с ума и была полностью зависима. Я не была от человека, который открыл мне глаза и научил меня безусловной любви. Сама идея безусловной любви может вызывать зависимость. Я получаю вдохновение от людей, которые меня окружают. Она разделяла их мнение.

Жене ведущего, прожившей 63 года, было трудно игнорировать ненавистные комментарии. “Сказать: “К черту чужие мнения, жизнь только одна!”. Это твоя жизнь, проживи ее так, как хочешь! Это очень просто, ребята. Эту фразу я часто использовал. Плюнуть – это одно. Но проработать и отпустить – совсем другое. Несмотря на то, что большинство людей вас осуждают, ваше сердце хочет любви и принятия. Вы – ребенок из 90-х, потому что ваш отец умер молодым, и потому что у вас были не самые лучшие условия жизни для развития здоровой самооценки”. Пономарева говорит, что моя самооценка снижалась под пристальным вниманием окружающих, которые при каждом удобном случае высказывали свое “фи” по поводу нашего союза”.