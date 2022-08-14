 

Публика отказалась идти на концерт Александра Малинина и его сына

14.08.2022, 8:45, Разное
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Александр и Никита Малинины планировали выступить в Геленджике или Сочи. Из-за высокой цены на билеты зрители не смогли их приобрести. С подобными ситуациями сталкивались и другие артисты.
Александр Малинин и его сын Никита должны были выступить в южной части страны 12 и 13 августа. Им не удалось собрать даже трети зала. По словам работников касс, это произошло из-за высокой стоимости билетов. Для покупки мест в первом ряду требовалось шесть тысяч рублей, а за места на галерке нужно было заплатить тысячу семьсот.

“Звезды должны понимать, что люди не хотят платить по 12 тысяч рублей за места в третьем ряду. Артисты не сокращают расходы в это сложное время. Они получают отмены из-за того, что билеты не продаются – дай бог оплатить проживание и питание во время отпуска”. Комментарий по поводу сбоев в работе касс.

Концерт 42-летней Анны Семенович и группы “Земляне”, который должен был состояться сегодня вечером в Геленджике, отменен. Рейс блондинки был отменен из-за нехватки денег. Теперь поклонники получают свои деньги обратно после отмены выступления.

В кассах артистов просят на время снизить гонорары. В качестве примера можно привести “Ягодку-Малинку”. Хабиб просит за выступление 600 000 рублей. Это позволяет снизить цены на билеты и стимулирует молодежь увидеть любимого певца вживую.

63-летний Александр Малинин и его сын 40-летний Никита ранее уже комментировали известного журналиста Михаила Шахназарова. Он раскритиковал звездное семейство во время эфира программы “Полный абзац”: “Я видел афишу Сочи: Александр Малинин и его сын. Это скандал. Ребенок не умеет петь.


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