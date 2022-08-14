Сергей Пускепалис об одиноких женщинах: “Одинокие принцессы, полные эгоцентризма и сидящие в ожидании принца”

Сергей Пускепалис считает, что предназначение каждой женщины должно заключаться в том, чтобы быть матерью. Об этом он высказался в одном из интервью. Это вызвало критику со стороны общественности.

По мнению 56-летнего актера, семьей могут называться только супружеские пары с детьми, а лучше ни с кем. Пускепалис заявил, что не имеет ничего против тех, кто по разным причинам не может быть отцом или матерью. Он не принимает женщин, которые решили стать матерями по личным причинам.

“Чайлдфри может привести вас в никуда”. Кажется, что самое важное для женщины – это иметь детей. Женщина должна рожать. Первое, что она должна сделать, – это родить. Она не женщина, если она никого не любит и ей не от кого рожать. Она не женщина, если она их не любит. Женщина, родившая ребенка, считается на небесах. Образование, учеба и все остальное, но только если они являются частью ее главной задачи, которая заключается в том, чтобы родить ребенка”. Он сказал это на YouTube-канале Дайаны Кэди.

Некоторые пользователи Сети пришли в ярость от этого заявления. Многие считают, что женщины имеют право выбирать, стать матерью или нет, поэтому заявление Сергея было встречено враждебно. Это невероятное время! Разве я только что что-то сказал? Разве жительница создана для другого? Я не отрицаю ее социальный статус. Пусть она учится, работает, ведет блог – ради Бога.