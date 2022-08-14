Нужны стекло и закрепляющий спрей: как наносить тональную основу, чтобы кожа выглядела свежей и сияющей

Вряд ли кто-то из представительниц прекрасного пола поспорит с тем фактом, что мечтает о красивой, свежей, сияющей коже. В одной из социальных сетей молодая девушка поделилась небольшой хитростью нанесения тональной основы. Видео сразу стало вирусным.

Тональная основа – важный момент

Одним из основных условий создания идеального мейкапа является правильно подобранная тональная основа. Это покрытие предназначено для выравнивания тона, для его безупречного вида. Тональная основа позволяет с легкостью маскировать пигментные пятна, покраснения или прыщики.

Между прочим, многие женщины отказываются использовать это средство при нанесении макияжа. Они обращают внимание лишь на цветовые акценты – на румяна, тени, помаду, карандаши. Тем не менее, тональная основа является обязательным этапом мейкапа лица. Главное – грамотно ее нанести. В этом случае вам будет обеспечен не только совершенный тон, но также и уход за кожей в течение дня.

Как добиться идеального эффекта

Итак, что же предлагает девушка? В первую очередь она наносит грунтовку на лицо, используя праймер.

После этого она берет стекло от старой фоторамки и смешивает на нем две разных основы. Затем добавляет к ним фиксирующий спрей и снова все тщательно смешивает.

Прежде чем наносить тональный крем, героиня статьи наносит фиксирующий спрей на все свое лицо. Тональный крем растушевывает с помощью спонжа.

Девушка утверждает, что основной задачей является равномерное распределение основы по лицу. Она наносит на стекло консилер и вновь смешивает его с фиксирующим спреем.

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Излишки продукта с лица собираются чистой губкой. После этого тем же спонжем, которым наносилась тональная основа, на выделенные ниже участки кожи наносится фиксирующая пудра.

На остальные зоны лица девушка советует наносить другие пудровые продукты – румяна или бронзатор. Тогда кожа не будет выглядеть жирной.

Как только на лицо нанесен весь макияж, необходимо завершить все еще одной порцией фиксирующего спрея. Закрепляется мейкап очень быстро с помощью вентилятора. Для полной уверенности можно повторить этот этап пару раз.

Реакция пользователей

Результат получается действительно невероятным. Кожа выглядит свежей и сияющей. К этой публикации было оставлено немало комментариев.

Один пользователь написал: «Это идеальный макияж. Спасибо вам за такую блестящую идею».

Другой пользователь добавил: «Супер! Разбавление тонального крема и консилера фиксирующим спреем — это гениально!»

Однако не все оценили лайфхак. Вот один из комментариев: «Боже мой, смешивание тональных основ с фиксирующим спреем… Девушка, вы что-то напутали».