В Эстонии сравнили электричество с «предметом роскоши»

Необходимо снизить цену на электроэнергию в Эстонии, сообщил кандидат на пост председателя Центристской партии Эстонии, руководитель Тартуского округа Яан Тоотс.

Тоотс заявил, что «электричество не должно быть предметом роскоши». Он призвал «предпринять конкретные шаги, чтобы сделать доступную электроэнергию, произведенную в Эстонии». Для этого, по его мнению, следует отказаться от энергообмена и начать пользоваться внутренними источниками энергии. Тоотс заявил, что электроэнергия в Эстонии должна быть как минимум на 1% дешевле, чем в Латвии и Финляндии, передает РЕН ТВ со ссылкой на ERR.

В июле глава энергетического гиганта Эстонии Eesi Energia Хандо Суттер в письме в министерство экономики предупредил, что потребность в природном газе в регионе Финляндии и Прибалтики, которая составляет в энергетическом эквиваленте около 60 тераватт-часов, обеспечена в объеме не более 39 тераватт-часов. Однако большинство эстонцев заявили, что готовы платить высокие цены, лишь бы достичь «энергетической независимости» от России.

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