Восточный фланг НАТО попросил США ускорить поставки вооружений

Страны на восточном фланге НАТО обращаются к США с просьбами ускорить поставки им вооружений, пишут СМИ.

Так, власти стран Балтии и Восточной Европы призвали США нарастить оборонное производство. Как сообщил канцлер минобороны Эстонии Кусти Сальм, «с точки зрения боевой мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания России», требуются РСЗО HIMARS, беспилотники Reaper и контрбатарейные радары, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Польша ожидает от США заказанные ранее ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, истребители F-16, а также танки Abrams. Власти Польши и США недавно обсудили необходимость обеспечения того, чтобы оборонное производство в США более оперативно реагировало на растущие угрозы.

В Пентагоне заявили, что странам Запада нужно будет восполнить военный потенциал после передачи вооружений Украине. Издание сообщает, что страны на восточном фланге НАТО также считают необходимым расширение американского военного присутствия в регионе.

Напомним, США сообщили о переброске в Европу 2,4 тыс. военнослужащих, которые будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии «для защиты воздушного фланга НАТО».

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