В аэропорту столицы Австралии слышна стрельба
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Стрельба была в слышна в аэропорту австралийской столицы Канберры, полиция задержала одного человека, сообщили СМИ.
Как пишет портал News.com.au, звуки выстрелов прозвучали в зале регистрации, аэропорт был эвакуирован, передает РИА «Новости».
Напомним, в среду полиция открыла огонь на территории парижского аэропорта Шарль-де-Голль.
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