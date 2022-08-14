В аэропорту столицы Австралии слышна стрельба

Стрельба была в слышна в аэропорту австралийской столицы Канберры, полиция задержала одного человека, сообщили СМИ.

Как пишет портал News.com.au, звуки выстрелов прозвучали в зале регистрации, аэропорт был эвакуирован, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду полиция открыла огонь на территории парижского аэропорта Шарль-де-Голль.

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