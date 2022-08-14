 

В аэропорту столицы Австралии слышна стрельба

14.08.2022, 7:49, Новости дня
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Стрельба была в слышна в аэропорту австралийской столицы Канберры, полиция задержала одного человека, сообщили СМИ.

Как пишет портал News.com.au, звуки выстрелов прозвучали в зале регистрации, аэропорт был эвакуирован, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду полиция открыла огонь на территории парижского аэропорта Шарль-де-Голль.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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