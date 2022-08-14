Депутат, который называл санкции «исключительно полезными», теперь предлагает сажать на 15 лет за их поддержку или оправдание

Депутат Государственной думы Михаил Чиркин сообщил, что работает над законопроектом, который введёт в Уголовный кодекс новую статью о поддержке или оправдании западных антироссийских санкций.

Ещё несколько месяцев назад он утверждал: санкции «исключительно полезны» и для экономики, и для борьбы с национал-предателями.

– Чем больше санкций, тем лучше. Промышленность наконец соскочит с иглы западного оборудования, начнём думать о том, как производить не товары, а сами средства производства… Это ключ к технологическому процветанию. То же касается и персональных санкций. Кого они накажут – любителей Запада, которые хранят там деньги, владеют там жильём, национал-предателей? Вперёд. Лично у меня имущества за рубежом нет, – сказал он в интервью «Парламентской газете» от 4 апреля.

СМИ предполагают, что Чиркин изменил своё мнение после того, как в начале августа власти двух стран ЕС арестовали недвижимость его супруги – домохозяйке Марине Чиркиной принадлежат четыре квартиры в Италии и два дома на Лазурном берегу во Франции. Теперь он работает над законом, который позволит суду приговаривать до 15 лет лишения свободы за поддержку западных санкций или их оправдание. Депутат говорит, что не знал о собственности супруги, но глубоко возмущён произошедшим.

– У нас современная семья, я в дела жены не лезу. Живём, можно сказать, по европейским понятиям, ну там феминизм, сильные, независимые, вот это всё… На заметку, кстати, этим дельцам брюссельским, против кого они санкции вводят. Поэтому о её имуществе в Европе я не знал. Но она – это она, а я – это я. Какое право они имели? Какое право имели подстрекать все эти предатели? В каком мире мы живём? – негодует он.

Чиркин добавил, что речь идёт «о конкретных вложениях». Чтобы купить столько недвижимости, надо было работать «даже не месяцы, а годы» – таким образом, европейские чиновники, считает он, пытаются разрушить жизнь его семьи и «беспредельничают».

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