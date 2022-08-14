Премию «Народного фронта» Putin Team вручили в Харьковской области

Памятные знаки и грамоты Putin Team девяти волонтерам в Купянске Харьковской области вручил российский хоккеист, олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

«Сегодня здесь в Купянске моя почетная миссия, которой я горжусь – вручить премию Putin Team людям, которые рискуя своей жизнью, рискуя своим здоровьем, каждый день помогают обеспечивать людей продуктами и медикаментами. Это настоящие патриоты своей родины, настоящие герои», –приводятся слова Коваленко на сайте ОНФ.

В день физкультурника чемпион встретился и с учениками спортивных школ Купянска, рассказал о своей карьере, вручил подарки: мячи, футбольные и волейбольные сетки, хоккейные клюшки, теннисные мячи и другое оборудование, необходимое для того, чтобы воспитать будущих чемпионов.

Среди награжденных премией Putin Team Римма Артеменко, которая привозила пожилым инвалидам на территории Купянска гуманитарную помощь и медикаменты, Екатерина Водолажская, проводившая оповещение людей больных сахарным диабетом на территории Харьковской области о возможности получить помощь, Лилия Гарькавая, Людмила Заика, Татьяна Нодь, Ярослав Ковалевич и Елена Чиб, которые оказывали огромную помощь в формировании и доставке гуманитарных наборов.

Александр Сас, как автоволонтер доставил более 1 тыс. наборов жителям удаленных районов Харьковской области, помогал в формировании волонтерских команд.

Ранее премию Putin Team вручили в Донецке и в Луганске.

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