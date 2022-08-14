 

США вывезли в Ирак из Сирии 89 цистерн с нефтью

14.08.2022, 6:20, Новости дня
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В субботу американские силы вывезли в Ирак как минимум 89 цистерн с сирийской нефтью, сообщили очевидцы.

SANA, ссылаясь на жителей пограничной местности в окрестностях города Эль-Ярубия, сообщает, что «колонна нефтевозов проследовала под усиленной охраной в Ирак» через КПП «Эль-Махмудия». Указывается, что нефть «была похищена с сирийских месторождений, которые находятся в руках курдов» в провинции Хасеке и Дейр-эз-Зор.

11 августа в Ирак было переправлено 144 цистерны с сирийской нефтью через КПП «Эль-Валид». Помимо нефти-сырца в Ирак вывозится пшеница из провинции Хасеке, которая считается житницей Сирии, передает ТАСС.

В апреле военные США доставили из Сирии в Ирак не менее 60 цистерн с нефтью. Российская разведка в феврале заявила, что США расхищают природные ресурсы Сирии, активно участвуют в подпольной торговле нефтью, ежемесячная выработка – до 3 млн баррелей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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