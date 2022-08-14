 

МВД Украины предрекло рост уровня преступности

14.08.2022, 6:20, Новости дня
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В течение двух-пяти месяцев в Украине ожидается рост уровня преступности, сообщил глава МВД страны Денис Монастырский.

Монастырский сообщил, что, в первую очередь, ожидается рост «по определенным категориям преступлений». В частности, речь идет о кражах, угонах автомобилей и преступлениях в сфере незаконного оборота оружия. По его совам, уже наблюдается определенный рост количества тяжких и особо тяжких преступлений, в частности убийств, что также связано с военными преступлениями, передает УНИАН.

Он заявил, что в первые месяцы российской специальной военной операции наблюдалось, «наверное, в половину падение уровня преступности почти по всем категориям преступлений». При этом «появилась совсем другая категория преступлений, совершенно новая и досадная для украинской реальности – это военные преступления».

Монастырский также выразил надежду на то, что закон о легализации оружия в Украине будет принят в ближайшее время. «Позиция МВД в том, что для защиты жилья человек должен иметь возможность применять огнестрельное оружие. Но мы против свободного ношения оружия в общественных местах, потому что существуют риски для общественной безопасности», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, СБУ и украинские военные связаны с украинской преступностью. Так, подразделение «Азова» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) в Сумской области возглавил Денис Сокур, входящий в криминальную верхушку региона. В Запорожской области был задержан «смотрящий», связанный с СБУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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