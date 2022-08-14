Канадец заснял загадочную гигантскую фигуру человека на горе, после чего заявил, что его преследует ЦРУ

Житель Канады снял на видео некую гигантскую гуманоидную фигуру на склоне местной горы, после чего утверждал, что из-за этого видео его стали преследовать агенты ЦРУ.

Некоторое время назад Эндрю Доусон вместе со своим коллегой ехал утром на работу в провинции Альберта.

Это была обычная поездка на работу по дороге, по которой они ездили каждый день. Но в этот раз все приняло странный оборот, когда Доусон заметил что-то необычное, выступающее из массивной горы Пик Уистлера, что рядом с шоссе.

Его коллега спросил Доусона, на что он смотрит, и тот с удивлением ответил: “Там какая-то фигура”.

Хотя его спутник выразил понятный скептицизм по поводу того, что ему только что сказали, аномалия, замеченная на видео Доусона, действительно выглядит как довольно крупная гуманоидная фигура, необъяснимо стоящая на склоне горы.

Кто это такой, сказать сложно, разве что точно не человек обычного роста. С такого расстояния он едва был бы заметен на этой горе.

Когда Доусон выложил снятое им видео в свой аккаунт TikTok, то ролик быстро набрал более 2 миллионов просмотров и огромное количество комментариев. Доусона съедало любопытство о том, что он заснял, он показывал свое видео каждому встречному, рассказывал об увиденном и спрашивал о том, что это могло быть.

Доусон считал, что скорее всего на его видео попал Снежный Человек. Он вернулся к горе, чтобы попробовать понять, что там такое, но лишь обнаружил, что теперь там никакого загадочного гиганта на склоне не видно. Он исчез.

С момента видеосъемки прошло несколько недель и Доусон стал замечать что-то странное в своей жизни, после чего решил, что вероятно он заснял то, чего никто из посторонних не должен был видеть. А когда он снова решил пойти к горе, чтобы еще раз ее осмотреть, некое авторитетное лицо запретило ему делать это под предлогом того, что район закрыт для посещения.

После этого Доусон стал заявлять, что он считает, что его преследуют агенты ЦРУ, а потом в один день он выложил новое видео, с котором он заявил, что его ролик был “мистификацией, снятой для развлечения”. Выглядел Доусон при этом очень нервным и постоянно смотрел в сторону от камеры, словно на кого-то, кто находился в комнате с ним и давал ему указания что говорить.

Как можно себе представить, своеобразный “разворот” Доусона вызвал немало спекуляций в соцсетях и многие задавались вопросом, было ли его признание правдой или его просто заставили сделать такое заявление под угрозами.

Некоторые пользователи предположили, что его видео с гигантом на горе было подлинным и что молодой человек либо действительно вызвал гнев пресловутых “сильных мира сего”, либо он был настолько охвачен паранойей, что поверил, что это так.

Скептически настроенные пользователи утверждают, что вся эта история является подделкой и своеобразным “сериалом в формате TikTok”, чтобы собрать определенную аудиторию и манипулировать их мнениями.

