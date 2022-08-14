Археологи нашли доказательства существования древнего библейского города

Мозаику возрастом около 1,5 тысяч лет обнаружили археологи на полу базилики при раскопках в Эль-Арадже.

На ней написаны слова молитвы к апостолу Петру. Эта находка стала еще одним доказательством того, что в древности здесь находился библейский город Вифсаида.

Мозаику ученые нашли под слоем грязи, поскольку около 1,5 тысяч лет назад библейский город был затоплен приливом. Также в ходе расчистки древнего города от многолетнего слоя ила, исследователи, помимо остатков византийской базилики, построенной в V веке, обнаружили руины строений период Древнего Рима и дома еврейской общины.

С того момента, как начались раскопки в Эль-Арадже, археологи старались найти хотя бы какие-то записи с названием города или с информацией, которая могла бы указать на его наименование. Теперь их мечта сбылась – на стене базилики была обнаружена дарственная надпись, типичная для всех византийских храмов. Она и послужила косвенным доказательством того, что исследователи ведут раскопки таинственной Вифсаиды.

Надпись на мозаике начинается словами «Константин, раб Христов». Так звали дарителя, и его имя записано первым в соответствии с византийской традицией посвящения мозаик. Археологи объясняют, что это не ссылка на Константина, первого императора Священной Римской империи, принявшего христианство. А затем даритель просит «главу и командира небесных апостолов» о заступничестве.

– «Вождь и предводитель небесных апостолов» — так византийские христиане называли Петра и только его, а не какого-либо другого апостола, — отмечают участники раскопок.

По факту ученые обнаружили надпись, обрамленную круглым медальоном из двух рядов черных тессер в византийском стиле, почти явно содержащую молитву ко Святому Петру в церкви, датируемой V веком, в римско-иудейском городе на берегов северной части Галилейского моря.

Все это может служить неопровержимым доказательством того, что загадочная Вифсаида находилась именно здесь. Исследователи полагают, что в тексте, написанном баварским епископом Виллибальдом в 724 году нашей эры, упоминается именно эта церковь. Виллибальд описывает паломничество в церковь, говоря: «Оттуда они отправились в Вифсаиду, резиденцию Петра и Андрея, где сейчас на месте их дома находится церковь».

В следующем археологическом сезоне ученые надеются найти в церкви еще одну надпись, посвященную апостолу Андрею. Поскольку предполагается, что он также жил в Вифсаиде, церковь, вероятно, была посвящена им обоим.