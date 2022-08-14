Мнение: О прозрении американского истеблишмента

Можно сколько угодно уговаривать себя в том духе, что «он уже ничего не решает». Можно даже утверждать, что «он отстал от жизни» и даже «он выжил из ума». Но когда его раз за разом подробно интервьюируют и затем обильно цититруют ведущие американские СМИ, даже медведь с опилками в голове легко сообразит, что «это ж-ж-ж — неспроста».

Может, к нему всё же стоило бы прислушаться?

Ветеран, зубр и мастодонт американской политики, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер содержательно поговорил с далёким от сиюминутной политической борьбы авторитетным изданием The Wall Street Journal. Где высказал целый ряд «крамольных» для нынешней Америки мыслей.

По его словам, весь современный мир находится на грани опасного нарушения равновесия, поскольку Соединённые Штаты Америки без явной цели вовлеклись в конфликт с Россией и Китаем. Хуже того, «мы находимся на грани войны с РФ и КНР из-за проблем, которые мы отчасти создали, без какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести», подчеркнул политик. Он пояснил что есть два уровня равновесия. Первый, который он назвал «абсолютным равновесием», представляет собой «некий баланс сил с признанием легитимности иногда противоположных ценностей». «Потому что, если вы считаете, что конечным результатом ваших усилий должно быть навязывание ваших ценностей, тогда, я думаю, равновесие невозможно», — отметил Генри Киссинджер. А второй уровень — признание ограничений на применение собственных сил против того, что может разрушить равновесие в мире.

Собственно, ни первого, ни второго современный Вашингтон давно уже не признаёт, упирая на собственное лидерство в мире и пытаясь заблаговременно подавлять любых потенциальных конкурентов. Но в итоге #США сейчас вовлечены в опасное соперничество сразу с двумя ядерными державами, одна из которых уже практически сравнялась со Штатами по экономической мощи, а другая остаётся грозным соперником в чисто военном отношении. Причём в отличие от ситуации 1970-х и 1980-х гг. обе они стали ещё и ситуативными союзниками. Это ставит Америку в уязвимое положение, тем более что существует «апокалиптический потенциал» современных оружейных технологий. По мнению экс-госсекретаря, это обстоятельство делает поддержание равновесия враждебных сторон, каким бы непростым оно ни было, важнейшим императивом международных отношений. А вовсе не утверждение собственных идеалов и принципов, взглядов и ценностей.

Можно сказать, что Генри Киссинджер как человек, сформировавшийся в 1950-е и 1960-е гг., когда гонка вооружений велась без преград и ограничений, а страх ядерной войны витал над миром, преувеличивает опасность современного СЯО. Но он из того поколения, которое испытало на себе все ужасы глобального военного конфликта, и шкурой чувствует всю степень реальных угроз. Чего нынешние политики, знающие войну лишь по голливудским блокбастерам да военным учениям, напрочь лишены.

Кроме того, именно Генри Киссинджер приложил массу усилий к тому, чтобы максимально «развести» #СССР и Китай, сделав две крупные коммунистические державы чуть ли не врагами. А теперь он наблюдает, как дело его рук, обеспечившее Америке годы процветания и ставшее одним из факторов её победы в «холодной войне», идёт прахом. Понятны истоки горечи и резкости его высказываний.

Но услышат ли их в Белом доме сейчас? Примут ли к сведению и руководству?

Или разгребать круто заваренную кашу придётся уже другим политикам, причём в ещё более худших условиях?

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