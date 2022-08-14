Опубликовано видео ударов батальона ДНР «Сомали» по украинскому поселку Пески
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Народная милиция ДНР опубликовала кадры боевой работы отдельного штурмового батальона «Сомали» в поселке Пески.
Видео опубликовано на странице пресс-службы Народной милиции в соцсети «ВКонтакте». Видео сопровождается песней «Мы» группы «Декабрь».
Напомним, войска РФ и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет украинские военные обстреливали северную и западную части Донецка.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет