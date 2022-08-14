 

Опубликовано видео ударов батальона ДНР «Сомали» по украинскому поселку Пески

14.08.2022, 4:57, Новости дня
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Народная милиция ДНР опубликовала кадры боевой работы отдельного штурмового батальона «Сомали» в поселке Пески.

Видео опубликовано на странице пресс-службы Народной милиции в соцсети «ВКонтакте». Видео сопровождается песней «Мы» группы «Декабрь».

Напомним, войска РФ и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет украинские военные обстреливали северную и западную части Донецка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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