Шольц собрался обсудить в Канаде вопросы энергетики

С 21 по 23 августа канцлер Германии Олаф Шольц посетит Канаду, где встретится с премьер-министром Джастином Трюдо, сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

Шольц посетит Монреаль, Торонто и Стивенвилл. Он и Трюдо обсудят ситуацию на Украине, европейскую безопасность, а также отношения Канады и Германии, в том числе в сфере энергетики, передает ТАСС.

Handelsblatt со ссылкой на источники в минэкономики Германии сообщала, что Берлин намерен расширить энергетическое партнерство с Канадой для снижения зависимости от российского газа. Как утверждают источники, Шольц планирует обсудить темы зеленого водорода и возможных связей в области науки и энергетики.

Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Великобритании.

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