 

В Конгрессе США запросили срочную оценку вреда от действий Трампа

14.08.2022, 4:57, Новости дня
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Председатели двух комитетов Палаты представителей Конгресса США Кэролин Малони и Адам Шифф запросили срочный брифинг в связи с результатами обыска у экс-президента страны Дональда Трампа.

Малони и Шифф направили директору нацразведки Аврил Хейнс письмо, в котором содержится запрос «о немедленной оценке вреда в связи с информацией о том, что Трамп забрал секретную информацию и хранил в своем имении». По словам Малони и Шиффа, такая оценка необходима, по ее итогам нужно провести секретный брифинг для членов Конгресса, передает РИА «Новости».

Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ. При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках. Трамп назвал изъятые ФБР документы рассекреченными.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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