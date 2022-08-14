В Конгрессе США запросили срочную оценку вреда от действий Трампа

Председатели двух комитетов Палаты представителей Конгресса США Кэролин Малони и Адам Шифф запросили срочный брифинг в связи с результатами обыска у экс-президента страны Дональда Трампа.

Малони и Шифф направили директору нацразведки Аврил Хейнс письмо, в котором содержится запрос «о немедленной оценке вреда в связи с информацией о том, что Трамп забрал секретную информацию и хранил в своем имении». По словам Малони и Шиффа, такая оценка необходима, по ее итогам нужно провести секретный брифинг для членов Конгресса, передает РИА «Новости».

Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ. При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках. Трамп назвал изъятые ФБР документы рассекреченными.

—