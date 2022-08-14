Из-за вспышки насилия на севере Мексики американским госслужащим рекомендовали спрятаться

Генконсульство США в мексиканской Тихуане предупредило общенственность и американских госслужащих о том, что им из-за вспышки насилия в регионе следует укрыться в убежищах, пишет New York Post. Американское диппредставительство также сообщило в соцсетях о поджогах автомобилей и об установке в регионе блокпостов.



AP

Генеральное консульство США в мексиканском городе Тихуана предупредило общественность и американских госслужащих о том, что из-за вспышки насилия и беспорядков в регионе им следует укрыться в убежищах, пишет New York Post.



Американское диппредставительство также сообщило в соцсетях о поджогах автомобилей и об установке блокпостов в регионе, а также об предпринимаемых полицией активных действиях в Тихуане, Мехикали, Росарито, Энсенаде и Текате.



Как напоминает издание, насилие началось в четверг в одной из тюрем города Сьюдад-Хуарес, когда между наркокартелями Синалоа и Лос-Мексиклес вспыхнул конфликт, что привело к бунту, в результате которого двое человек погибли и 16 получили ранения.



Затем насилие вышло за пределы тюрьмы на улицы Сьюдад-Хуарес, где члены наркокартелей убили ещё девять человек, большинство из которых были мирными жителями.



Заместитель министра общественной безопасности Мексики Рикардо Мехиа позднее, выступая на пресс-конференции, заявил, что рано утром в пятницу полиция при содействии армии и Национальной гвардии арестовала шестерых предполагаемых членов картеля Лос-Мексиклес.

По всей видимости, это ещё больше подстегнуло насилие в регионе, что и спровоцировало нынешнее предупреждение со стороны Генконсульства США, отмечает New York Post.