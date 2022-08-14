Салман Рушди снят с ИВЛ
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Писатель Салман Рушди, которого несколько раз ударили ножом в американском штате Нью-Йорк, снят с искусственной вентиляции легких, сообщил его агент Эндрю Уайли.
Уайли сообщил, что Рушди может говорить и даже шутит, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Напомним, Рушди, которого несколько раз ударили ножом в американском штате Нью-Йорк, находился на искусственной вентиляции легких. Мужчина, напавший на него, арестован. Роман Рушди «Сатанинские стихи» 1988 года вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Книга запрещена в ряде стран.
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