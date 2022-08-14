 

Салман Рушди снят с ИВЛ

14.08.2022, 3:35, Новости дня
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Писатель Салман Рушди, которого несколько раз ударили ножом в американском штате Нью-Йорк, снят с искусственной вентиляции легких, сообщил его агент Эндрю Уайли.

Уайли сообщил, что Рушди может говорить и даже шутит, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Напомним, Рушди, которого несколько раз ударили ножом в американском штате Нью-Йорк, находился на искусственной вентиляции легких. Мужчина, напавший  на него, арестован. Роман Рушди «Сатанинские стихи» 1988 года вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Книга запрещена в ряде стран.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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