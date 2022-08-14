 

Экономия по Хабеку — 19 °С в общественных зданиях и никакой подсветки для памятников

14.08.2022, 3:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По мнению министра экономики Германии Роберта Хабека, зимой стране необходимо экономить энергию, пишет немецкий телеканал N-TV. С этими целями Хабек принял ряд постановлений. Среди прочего, общественные здания теперь должны отапливаться не более чем до 19 °С, а дома и памятники больше не будут подсвечиваться в ночное время.


AP

Министр экономики Германии Роберт Хабек объявил о принятии мер по экономии энергии, пишет немецкий телеканал N-TV. Среди прочего, общественные здания теперь должны отапливаться не более чем до 19 °С, отметил Хабек. «Мы будем издавать постановления в соответствии с законом об энергосбережении», — добавил он.

Кроме того, здания и памятники больше не должны подсвечиваться в ночное время, а рекламные стенды не должны быть освещены. «Больше экономии необходимо и в сфере труда», — подчеркнул Хабек. Этот вопрос, по его словам, в данный момент обсуждается с министерством труда и партнёрами в социальной сфере.

Как напоминает немецкий телеканал, в июле Хабек представил основные положения нового пакета мер по энергетической безопасности на фоне резкого сокращения поставок российского газа. В нём говорилось о важности сокращения потребления газа на предприятиях, в офисных зданиях и частных домах.

Для достижения этой цели министерство экономики планирует дополнительные меры в области энергетики и повышения эффективности в тесном сотрудничестве с другими ведомствами федерального правительства на основе закона об энергетической безопасности. Для общественных объектов и офисных зданий ситуация должна регулироваться в ходе принятия постановлений. Пока что для заявленных мер по снижению температуры отопления в общественных зданиях запланирован период в шесть месяцев, пишет телеканал N-TV.

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01.21 / Рассекречены документы о планах по разделу СССР между Муссолини и Гитлером

21.01.22 / Не только Пугачева: звезды, которые полюбили мужчин моложе себя

06.03.22 / Младший сын Бекхэмов расстался со своей девушкой: причем тут Виктория

29.12.21 / Скандалы: Миллиарды на ветер

17.02.22 / Прическа гораздо важнее макияжа и дизайнерских украшений, чтобы выглядеть изысканно при ограниченном бюджете

04.07.22 / В Одинцово двухлетний ребенок провалился в канализационный люк и погиб

03.11.20 / Король и королева Бутана поделились новыми портретами сыновей

19.01.22 / Мама Наташи Королевой снялась в смелой фотосессии: “Передай привет своим хейтерам”

27.11.21 / Ни пенсий, ни здоровья

20.02.22 / Марина Зудина столкнулась с новой напастью на шоу «Танцы со звездами»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика