Экономия по Хабеку — 19 °С в общественных зданиях и никакой подсветки для памятников

По мнению министра экономики Германии Роберта Хабека, зимой стране необходимо экономить энергию, пишет немецкий телеканал N-TV. С этими целями Хабек принял ряд постановлений. Среди прочего, общественные здания теперь должны отапливаться не более чем до 19 °С, а дома и памятники больше не будут подсвечиваться в ночное время.



AP

Министр экономики Германии Роберт Хабек объявил о принятии мер по экономии энергии, пишет немецкий телеканал N-TV. Среди прочего, общественные здания теперь должны отапливаться не более чем до 19 °С, отметил Хабек. «Мы будем издавать постановления в соответствии с законом об энергосбережении», — добавил он.

Кроме того, здания и памятники больше не должны подсвечиваться в ночное время, а рекламные стенды не должны быть освещены. «Больше экономии необходимо и в сфере труда», — подчеркнул Хабек. Этот вопрос, по его словам, в данный момент обсуждается с министерством труда и партнёрами в социальной сфере.

Как напоминает немецкий телеканал, в июле Хабек представил основные положения нового пакета мер по энергетической безопасности на фоне резкого сокращения поставок российского газа. В нём говорилось о важности сокращения потребления газа на предприятиях, в офисных зданиях и частных домах.

Для достижения этой цели министерство экономики планирует дополнительные меры в области энергетики и повышения эффективности в тесном сотрудничестве с другими ведомствами федерального правительства на основе закона об энергетической безопасности. Для общественных объектов и офисных зданий ситуация должна регулироваться в ходе принятия постановлений. Пока что для заявленных мер по снижению температуры отопления в общественных зданиях запланирован период в шесть месяцев, пишет телеканал N-TV.