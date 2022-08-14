 

ВСУ разместили в Краматорске вооружение и провоцируют ответный огонь

14.08.2022, 2:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинские войска разместили в Краматорске тяжелое вооружение и провоцируют ответный огонь, а в городе Гуты в Харьковской области боевики «Правого сектора» (запрещен в РФ) заминировали школу, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Краматорске Донецкой народной республики (ДНР) в густонаселенных жилых кварталах (Краматорский бульвар, ул. Дворцовая, ул. М.Примайченко, ул. Парковая) украинские националисты оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, провоцируя ответный огонь подразделений Вооруженных сил РФ и народной милиции ДНР», – приводятся слова Мизинцева в Telegram-канале Минобороны.

По данным Минобороны, в Ясной Поляне ДНР в общежитии экономико-машиностроительного лицея № 65 (ул. Мориса Тореза) украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась.

Кроме того, по словам Мизинцева, в городе Гуты в Харьковской области в здании школы дислоцируются боевики националистического батальона «Правый сектор*» (запрещен в РФ), подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено.

«В Николаеве на территории детского сада № 117 (ул. Шоссейная) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, при этом жители близлежащих домов в безопасные места не эвакуированы», – добавил генерал.

Ранее в Минобороны сообщили, что боевики украинских вооруженных формирований возле населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05.21 / Экономика: США просчитались с российским проектом МС-21

01.05.21 / Актриса из «Игры престолов» обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании

14.09.20 / Звезда “Дневников вампира” стала матерью во второй раз

08.06.21 / Huawei начнет разработку собственных электромобилей

22.03.21 / Шикота: Акция под Офисом президента в поддержку Стерненко – прекрасный кейс по превращению героя в антигероя

20.02.22 / Денисова: Жители ОРДЛО, которых принудительно эвакуировали в РФ, лишены права на достойные условия жизни

24.05.22 / Российские военные и ополченцы ЛНР вошли в Северодонецк

20.12.20 / Twitter впервые пометил сообщения Трампа информацией о победе Байдена

10.12.20 / “Мне сразу дали понять, что заинтересовались конкретно мной”. Цимбалюк рассказал, почему принял приглашение сняться в клипе российской группы

30.03.22 / Британия выразила готовность стать гарантом безопасности Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика