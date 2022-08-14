Боевики наркокартеля в Мексике устроили беспорядки у границы с США

В мексиканском штате Нижняя Калифорния, который находится на границе с США, боевики наркокартеля «Новое поколение Халиско» устроили беспорядки, информирует министерство безопасности и защиты граждан Мексики.

Федеральные власти Мексики решили развернуть «силы для обеспечения общественной безопасности в городах на севере» страны. Сообщается, что «по согласованию с Национальной гвардией и генеральной прокуратурой на всех улицах и в микрорайонах» Тихуаны «усилено присутствие и патрулирование сил государственной безопасности для предотвращения нарушения порядка в штате»

С пятницы в штате зафиксировали 24 преступления, включающие поджоги транспорта и перекрытие дорог. Задержаны 17 человек, провоцировавших насилие и участвующих в нем, один человек ранен, передает РИА «Новости».

Картель объявил в Тихуане комендантский час до понедельника, не рекомендует жителям покидать дома и заверяет, что продолжит уличное насилие до глубокой ночи с воскресенья на понедельник. В сообщении говорится, что «Новое поколение Халиско» пытается добиться освобождения задержанных членов картеля.

Беспорядки начались в пригородах Гвадалахары в ночь на среду после армейской спецоперации. На следующий день они распространились на штат Гуанахуато, а в пятницу начались в городах Нижней Калифорнии – Тихуане, Мехикали, Росарито, Энсенаде и Текате.

В 2019 году в Мексике после ожесточенной перестрелки с боевиками наркокартеля полицейским пришлось отпустить задержанного сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры (Коротышки).

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