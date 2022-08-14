Министру во Франции припомнили слова о «до ужаса» эффективных санкциях к России

Французские СМИ напомнили о том, как министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил 1 марта, что антироссийские санкции «до ужаса» эффективны.

Как напомнил колумнист французского издания Agoravox Кальман Шнур, Ле Мэр обещал вести тотальную экономическую войну с Москвой, передает РИА «Новости».

Шнур указывает, что с тех пор курс рубля укрепился, хотя на момент заявления Ле Мэра существенно ослаб. В результате спрос на российскую национальную валюту вырос. Шнур заявил: «Выходит, мы свои антироссийские санкции накладываем на самих себя!».

Евро же практически сравнялся с долларом, за что Шнур назвал власти Франции и ЕС дилетантами, неудачниками и невеждами. «Мы уже дожили до того, что выражение «голодные бунты» касается не Африки, а нас самих. И чья это вина?» – сообщил он, отметив, что Франция «катится в пропасть» вместе со всем Евросоюзом. Он подверг критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за запрет российских СМИ и курс на отказ от российского топлива.

Напомним, западные СМИ признали энергетическую победу России. Газета Wiener Zeitung написала, что в Германии и Австрии высок уровень поддержки президента Владимира Путина и России. Большинство жителей стран Европы высказались против введения антироссийских санкций.

—