 

Министру во Франции припомнили слова о «до ужаса» эффективных санкциях к России

14.08.2022, 2:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Французские СМИ напомнили о том, как министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил 1 марта, что антироссийские санкции «до ужаса» эффективны.

Как напомнил колумнист французского издания Agoravox Кальман Шнур, Ле Мэр обещал вести тотальную экономическую войну с Москвой, передает РИА «Новости».

Шнур указывает, что с тех пор курс рубля укрепился, хотя на момент заявления Ле Мэра существенно ослаб. В результате спрос на российскую национальную валюту вырос. Шнур заявил: «Выходит, мы свои антироссийские санкции накладываем на самих себя!».

Евро же практически сравнялся с долларом, за что Шнур назвал власти Франции и ЕС дилетантами, неудачниками и невеждами. «Мы уже дожили до того, что выражение «голодные бунты» касается не Африки, а нас самих. И чья это вина?» – сообщил он, отметив, что Франция «катится в пропасть» вместе со всем Евросоюзом. Он подверг критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за запрет российских СМИ и курс на отказ от российского топлива.

Напомним, западные СМИ признали энергетическую победу России. Газета Wiener Zeitung написала, что в Германии и Австрии высок уровень поддержки президента Владимира Путина и России. Большинство жителей стран Европы высказались против введения антироссийских санкций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11.20 / Венгрия и Польша заблокировали проект бюджета ЕС

13.07.20 / СБУ заявила о пресечении попытки отделения Закарпатья от Украины

24.10.20 / Азербайджан заявил об уничтожении самолета ВВС Армении

22.09.21 / Пермскому стрелку ампутировали ногу – СМИ

02.08.20 / В США предупредили, что в случае переноса выборов Гонконг может превратиться “в еще один коммунистический город в Китае”

03.12.21 / Министр культуры Грузии защитила от булинга выступающего в ЦСКА грузина

20.02.22 / “Украина и Европа хотят мира. Россия говорит, что не хочет нападать. Кто-то из нас врет”. Полный текст выступления Зеленского на Мюнхенской конференции

03.12.20 / “Динамо” в Лиге чемпионов разгромно проиграло итальянцам

16.11.21 / “Идеально женственная фигура”, “Скажи, наконец, ты беременна или нет”. В сети обсуждают Каменских в лосинах

26.08.20 / В центре Гамалеи рассказали о подготовке перед вакцинацией от COVID

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика