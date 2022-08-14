Украина обстреляла университет и пенсионный фонд в Донецке

В Донецке под украинский обстрел попали здания Донецкого национального университета и пенсионного фонда, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Кулемзин сообщил в Telegram, что «зафиксирован прилет в корпус №8 ДонНУ». Кроме того, произошло «прямое попадание в пенсионный фонд Ворошиловского района». Как сообщил мэр, «пострадавших нет».

В субботу украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк. Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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