Украина обстреляла университет и пенсионный фонд в Донецке
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В Донецке под украинский обстрел попали здания Донецкого национального университета и пенсионного фонда, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Кулемзин сообщил в Telegram, что «зафиксирован прилет в корпус №8 ДонНУ». Кроме того, произошло «прямое попадание в пенсионный фонд Ворошиловского района». Как сообщил мэр, «пострадавших нет».
В субботу украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк. Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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