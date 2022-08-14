 

Опрос предсказал победу Трасс в борьбе за пост премьера Британии

14.08.2022, 1:20, Новости дня
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Большинство членов Консервативной партии Великобритании собираются голосовать за главу МИД Лиз Трасс на выборах премьер-министра страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Opinium.

О поддержке Трасс сообщил 61% консерваторов, 39% собираются голосовать за экс-министра финансов Риши Сунака. Опрос проводился 8–12 августа, в нем приняли участие 570 членов Консервативной партии. Статистическая погрешность не указана.

На предстоящих выборах смогут проголосовать все члены Консервативной партии, сейчас их около 200 тыс. человек. Голосовать собираются по почте, результаты объявят 5 сентября, передает РИА «Новости».

Напомним, Трасс позиционирует себя как «ястреба», имея в качестве заявленного приоритета своей программы противостояние с Россией. Сунак назвал себя аутсайдером во время запуска предвыборной кампании.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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