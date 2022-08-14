МИД обвинил прессу США в попытке переложить преступления Украины на Россию

Вбросы на тему ситуации вокруг Запорожской АЭС в американских СМИ являются попыткой переложить преступления Киева на Россию, сообщил российский МИД.

В материалах Wall Street Journal и Washington Post на основании заявлений Киева утверждается, что при нахождении АЭС «в руках неквалифицированных специалистов» произойдет «апокалиптический сценарий», передает РИА «Новости».

МИД РФ обвинил «массмедийные «пешки» США» в попытке «провести очередную комбинацию дезинформации против России». Отмечается, что в СМИ не указана «реальная причина срыва международной миссии МАГАТЭ во главе с Гросси на ЗАЭС», а лишь «бездумно воспроизводится абсурдная ложь киевского режима» о том, что российские войска «якобы сами намеренно обстреливают инфраструктуру станции».

Как сообщил МИД, «западные кураторы Киева» не желают, чтобы мировая общественность увидела «истинное лицо украинских вооруженных формирований и лицезрела варварские преступления националистов». Как в случае с обстрелами АЭС, так и в случае с ударом по СИЗО в Еленовке Москва «публично пригласила международных экспертов для проведения расследования». МИД подчеркнул, что РФ «скрывать нечего».

Россия взяла Запорожскую АЭС под охрану, чтобы «не допустить провокаций со стороны нацбатальонов», отметил МИД. Ведомство заявило, что лишь «люди с полностью замутненным русофобией сознанием могут предположить, что российские военные будут наносить удары по ядерному объекту и находящемуся в нем собственному гарнизону». «Налицо повторение вбросов о вине РФ по аналогии с обстрелом следственного изолятора в Еленовке, совершенного с применением американских РСЗО HIMARS», – сообщил МИД.

Напомним, ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.

Также украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны РФ Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен. На место удара доставят международных экспертов и журналистов, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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