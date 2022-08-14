Amnesty International захотела узнать, «что именно пошло не так»

Доклад Amnesty International о нарушениях военного права Украиной проверят «независимые эксперты», сообщила организация.

В немецком бюро Amnesty International заявили, что результаты доклада «не были переданы с той деликатностью и точностью», которые ожидались. В частности, это касается и «последовавшего заявления и реакции Международного секретариата на публичную критику», передает РИА «Новости» со ссылкой на dpa.

Amnesty International выразила желание участвовать в «обработке», чтобы «понять, что именно пошло не так и почему». Организация заверила, что стремится «извлечь уроки и улучшить работу в области прав человека», поэтому исследование будет «тщательным». Детали определят на следующей неделе после того, как национальные бюро организации, включая украинское, внесут свой вклад.

Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая военную технику в городах. После публикации доклада организация подверглась нападкам со стороны Киева и его союзников. Amnesty заявила, что не изменит своим стандартам, однако позднее все же извинилась. Извинения не устроили Киев. Глава украинского бюро Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что покидает пост. Шведский соучредитель Amnesty International Пер Вестберг также покинул организацию из-за доклада по Украине.

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