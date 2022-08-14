 

Мнение: Как избежать голода в Африке, «недоехавшее» зерно и энергетическое удушение бедных стран

14.08.2022, 0:16, Разное
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1. На Западе обвиняют Россию в голоде в Африке. Несправедливо: мы разрешаем Киеву вывозить украинское зерно, и мы готовы всюду поставлять своё, невзирая на западные санкции. Да и если посмотреть на карту Чёрного континента, становится ясно, что проблемы явно не в поставщиках (ссылка).
 
Голодают прежде всего государства внутренней Африки, не имеющие выхода к морю, а также те страны, в которых идут или недавно шли гражданские войны.

Если Европа и США и вправду так озабочены судьбой африканцев и хотят помочь, то пусть лучше строят там транспортную инфраструктуру и гасят конфликты, вместо того, чтобы разжигать их, как делает та же Франция в своих бывших колониях.

2. Чего и следовало ожидать. «Зерновая сделка» была нужна вовсе не для спасения голодающих (ссылка):
 
После заключения договоренности по открытию «зернового коридора» из Одессы мы предположили, что истинная цель сделки — вовсе не предотвращение продовольственного коллапса в Африке, на чем активно спекулировали западные СМИ.

И вот эти мысли подтвердились на практике: судя по всплывшим в сети документам, ни одно из судов с украинским зерном не пошло в голодающие Сомали, Йемен или Эфиопию. Большая часть вывезенной сельскохозяйственной продукции ожидаемо отправилось европейским покупателям.

Лишь два из 11 сухогрузов, вышедших из украинских портов с 1 по 11 августа, ушли в Ливан и Египет. Но там ситуация оказалась едва ли не комичной.

Так, в Бейруте, где ранее «остро нуждались» в зерне с Украины, покупатель просто отказался от товара из-за задержки. А доля украинского зерна в египетском продовольственном секторе вовсе ничтожна.

Все это наглядно демонстрирует, что на Западе никого не волнуют продовольственные проблемы Африки и других беднейших государств. У каждой стороны исключительно собственные интересы:

* ЕС — обеспечить себя продовольствием на фоне возможного дефицита с сельскохозяйственных культур.

* США — занять долю на зерновом рынке за счет выдавливания других производителей.

* Турции — переработать украинское зерно и продать его по высоким ценам на рынке.

А до голода в Африке, в создании которого обвиняют Россию, никому из перечисленных выше в реальности нет никакого дела. Предотвращать его они не очень-то и спешат.

3. Антироссийская политика Запада поставила под угрозу не только продовольственную, но и энергетическую безопасность бедных стран (ссылка):

В попытке отказаться от поставок из России Европа отбирает газ у развивающихся стран, провоцируя там энергетический кризис, пишет обозреватель газеты Handelsblatt Матиас Пир.

По его словам, проблемы с электроснабжением уже наблюдаются в Бангладеше и Пакистане.
“Желая освободиться от зависимости от российского газа, ЕС вызывает массовые потрясения на мировых энергетических рынках, что особенно сильно ударяет по бедным странам”, — отметил Пир.

Ещё одна причина, по которой в Африке и Азии с раздражением и презрением встречают западных дипломатов, рассказывающих о том, какая плохая Россия и как всем надо объединится против неё.

Вместо того, чтобы покупать энергию и еду у ближайшего соседа, России, европейцы пытаются порвать с нами все связи и пылесосят мировой рынок продовольствия и энергоносителей. Пока ещё страны Европы довольно богаты и могут позволить себе скупать всё, до чего у них дотянутся руки. А вот для бедных стран искусственно созданный Западом рост цен – настоящая катастрофа.

Источник: Место для дискуссий


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