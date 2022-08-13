Запорожская область отметила тщательное планирование Киевом обстрела Энергодара

«Режим Зеленского» тщательно спланировал обстрел, которому подвергся Энергодар, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов сообщил в Telegram, что «боевики ВСУ подвергли артиллерийскому обстрелу район Запорожской ТЭС», по «прилегающей к станции территории было выпущено девять артиллерийских снарядов».

По его словам, «важно отметить, что обстрел был тщательно спланирован режимом Зеленского», доказательством чего служит «тот факт, что за несколько часов до открытия огня в сети стали распространяться сообщения», согласно которым «армия РФ скоро сама себя обстреляет».

Напомним, вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар и расположенную там атомную электростанцию. Кроме того, ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС.

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