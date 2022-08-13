Израиль обвинил Иран в подстрекательстве к нападению на Рушди

Нападение на писателя Салмана Рушди в США стало результатом подстрекательств со стороны Ирана, сообщил глава правительства Израиля Яир Лапид.

Лапид заявил, что «подстрекательства со стороны экстремистского режима в Тегеране» продолжались «десятилетиями». «Нападение на Салмана Рушди – это атака на наши свободу и ценности», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, Рушди, которого несколько раз ударили ножом в американском штате Нью-Йорк, находится на искусственной вентиляции легких. Мужчина, напавший на него, арестован. Роман Рушди «Сатанинские стихи» 1988 года вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Книга запрещена в ряде стран.

—