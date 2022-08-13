 

Израиль обвинил Иран в подстрекательстве к нападению на Рушди

13.08.2022, 23:58, Новости дня
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Нападение на писателя Салмана Рушди в США стало результатом подстрекательств со стороны Ирана, сообщил глава правительства Израиля Яир Лапид.

Лапид заявил, что «подстрекательства со стороны экстремистского режима в Тегеране» продолжались «десятилетиями». «Нападение на Салмана Рушди – это атака на наши свободу и ценности», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, Рушди, которого несколько раз ударили ножом в американском штате Нью-Йорк, находится на искусственной вентиляции легких. Мужчина, напавший  на него, арестован. Роман Рушди «Сатанинские стихи» 1988 года вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Книга запрещена в ряде стран.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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