 

Эстония объяснила разрыв сотрудничества с Китаем его отказом осудить Россию

13.08.2022, 23:58, Новости дня
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Одной из причин, по которой Эстония решила прекратить сотрудничество с Китаем в формате «16+1», стал отказ Пекина осудить российскую спецоперацию на Украине, сообщил глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу.

Рейнсалу заявил, что позиция Китая в данном вопросе «определенно была фактором», который Эстония «учитывала при принятии решения». Отмечается, что Эстония «проконсультировалась с рядом союзников». Рейнсалу утверждает, что формат «16+1» не имел значительного политического результата. Он сказал, что отношения с Китаем будут вести через ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Формат «16+1» является форматом сотрудничества Китая и стран Восточной и Центральной Европы. Источники сообщают, что Эстония и Латвия, которая тоже решила прекратить сотрудничество с Китаем, уговаривали другие страны последовать их примеру. Несколько государств рассматривают такую возможность, но решение зависит от того, кто там находится у власти в данный момент, сообщил источник.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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