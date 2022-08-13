Мнение: Счастье, «Мосводоканал» и Медведев

Работников «Мосводоканала» отправили в командировку на Донбасс – восстанавливать город Счастье на Луганщине. Но денег за работу не платят.

Работники записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, пожаловались, что работают без трудовых договоров и не получает зарплату.

Обращение к президенту России работников «Мосводоканала» было обнародовано практически одновременно с информацией о визите в Луганск зампреда Совбеза России Дмитрий Медведева, которого сопровождали генеральный прокурор России Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Медведев вЛуганске даже совещание провел.

Вот я и думаю, почему работники «Мосводоканала» отправили свое обращение в Екатеринбург, в Ура.ру? Почему не попытались отправить своих представителей в Луганск, к Медведеву?

Визит Медведева в Луганск был сверхсекретным и о нем стало известно лишь только после того, зампред Совбеза России и сопровождавшие его персоны вернулись в Москву? Или кто-то решил замутить интригу, что Медведев – бесполезный чиновник, что обращаться к нему нет никакого смысла? Все-равно не поможет, разве что поддержит морально своим оптимистичным «Денег нет, но выдержитесь»?

Фотографии отсюда и отсюда

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