 

Мнение: О превозмогающей России и нищающей Европе… Кто кого?

13.08.2022, 23:31, Разное
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Сейчас уже и в газетах пишут, как жутко стало европейцам без русского газа. Цены растут, счета пухнут, пояса затягиваются, и вообще зима — близко. © А что дальше? Тут мнения биполярны. Одни говорят, мол, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Другие приводят примеры эпических битв «Давид vs Голиаф» и «Чужой против Хищника». В общем, всё сводится к тому, у кого терпелка круче.

Здесь начинается интересное. С одной стороны, на кону выживание в самом грубом, чисто физическом смысле тоже. С другой — благополучие и иже с ним ценности, его как бы обеспечивающие: #глобализация, евроинтеграция, трансатлантизм и прочий «мир во всём мире».

Какой инстинкт окажется круче — звериный или человеческий?

В самом деле, будет очень интересно посмотреть.

Вот #Европа. На словах — декларирует приверженность «ценностям». На деле чувствует приближение… рифмы, ЕВПОЧЯ.

Жители #ЕС — теоретически — широко поддерживают приоритет защиты «общих ценностей» над такими вещами, как стабильность цен. Но только до тех пор, пока это не начинает предметно бить по собственным кошелькам. И мнения европейцев начинают меняться, когда речь более предметно заходит о росте цен на продукты питания и энергоносители.

Левый график: процент жителей ЕС, «в целом готовых» (голубым), «очень готовых» (синим) «не очень готовых» (светло-жёлтым) и «совсем не готовых» (тёмно-жёлтым) принять рост цен на энергию и продукты питания как следствие санкций против России.

Правый график:
— вверху: должны ли европейские ценности выступать приоритетом относительно роста стоимости жизни (да/нет);
— внизу: привёл ли украинский конфликт к снижению вашего уровня жизни? «Да» (голубым), «Пока нет, но скоро, видимо, приведёт» (тёмно-жёлтым) и «Нет и вряд ли приведет» (серым).

Теперь, для сравнения, Россия и её «неженка» — Москва. Здесь опрос об уровне жизни, потерях от санкций и прочем.

Как видим, ошибаются те, кто считают, будто российская #столица — это совсем не #Россия. Да, различия есть, но они минимальны в текущей ситуации.

Ну и мнения о том, к чему в итоге приведут западные #санкции, что создаёт мотивацию к терпению/протесту.

Опрос проведён иноагентом Левадой, вряд ли там подчищали результаты в пользу «прокремлёвских».

Понятно, что это всё лишь до того момента, пока не наступили «серьёзные последствия». И понятно также, что даже холодной зимой Европа как-нибудь перетопчется и протопится. Не будет в ЕС миллионов замерзающих и голодающих, а в Брюссель не придут фермеры с вилами выносить «антироссийских» политиков. Но вот на готовность еврочиновников вводить всё новые и новые пакеты санкций это уже может повлиять с некоторой долей вероятности. В конце концов, рано или поздно плачущие от уколов, но грызущие кактус мыши задумались, зачем самим страдать, если это не помогает достичь заявленных целей — никого не останавливает и никакую «победу» не приближает?

То есть, снова всё сводится к терпению

У кого оно больше, если исходить из приведённых срезов настроений?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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