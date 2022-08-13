 

Мама одноклубника в пролёте – Личное мнение

13.08.2022, 23:30, Разное
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Ну, что, роднульки, расходимся: Жерар Пике изменил Шакире не с возрастной мамой своего одноклубника, как уверяли бульварные СМИ, а с 23-летней студенткой.


Фото: Соцсети

Чудеса в жизни, конечно, бывают, но не настолько глобальные, чтобы молодой и известный футболист полез на облезлую возрастную тётеньку. У него уже одна такая дома имеется. Шакирой зовут.

Слева — студентка, с которой Пике приписывают роман. Справа — мама одноклубника, с которой ему роман приписывали.


Фото: Соцсети

Устав от 45-летней жены, пусть и мировой звезды категории А+, футболист взгромоздился на упругую девку, а не на тётеньку, чьи половые органы уже познали всю силу гравитации. Вот в это я верю.

Многим женщинам, наверное, грустно осознавать, что по достижении определённого возраста они становятся полной и абсолютной сексуально-половой некондицией. Настолько грустно, что они впадают в прелесть и пытаются убедить себя и окружающих в том, что Шакира — шикарная женщина, а именитый футболист не прочь поковыряться членом в маме одноклубника.

В дочке-студентке мамы одноклубника он не прочь поковыряться членом, но никак не в маме.

Так выглядит правда.

Что вы можете с ней сделать?

Ну, как минимум, трахаться в своё удовольствие, пока на вас ещё хоть у кого-то стоит. Плесенью добродетели покроетесь позже, и это будет вынужденная, никоим образом от вас не зависящая мера.

Как-то так.

А теперь ходите сюда и рассказывайте мне про свою интимную жизнь. Как часто? С кем? И как?

Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро


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