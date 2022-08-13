Мнение: Обыски у Трампа, «терминатор» с пальмы и как США присоединили Флориду

1. Противостояние американских элит в преддверии осенних выборов в Конгресс выходит на новый уровень. Бывшие президенты в США более не являются неприкосновенными. Цитирую комментарий проекта СнМИ по поводу обысков, недавно прошедших у Дональда Трампа в поместье Мар-а-Лаго, штат Флорида (ссылка):



Сотрудники ФБР в количестве от нескольких десятков до 100 человек обыскали поместье экс-президента Трампа. Озвученная СМИ версия — поиск важных документов, возможно, утащенных Трампом из Белого дома после каденции. ФБР от комментариев отказалось, текущая администрация Белого дома делает вид, что вообще узнала об обыске из интернета. Улов после вскрытия сейфа в кабинете Трампа и переворошения всей территории — несколько коробок бумаг, семейных фото и никакого компромата (по версии сына экс-главы США).

Эта новость интересна тем, что Трамп по-прежнему главный кандидат на президентскую номинацию в Республиканской партии — а значит, и на президентский пост в 2024 году (кандидат номер два ДеСантис, кстати, выражает Трампу поддержку). Рейтинги же Байдена продолжают бодать надир, и до сих пор не бывало, чтобы после таких антиуспехов президента представляемая им партия внезапно победила на главных выборах. Впрочем, это всё было в предыдущие эпохи, когда демократическая и республиканская партии соблюдали известные правила схватки. Однако стоит помнить, что эти правила были в значительной степени демонтированы ещё в ходе предвыборной кампании 2020 года, когда против действующего президента одновременно включили цензуру СМИ и соцсети, против него же работала часть его администрации, компромат на его конкурента Байдена СМИ и соцсети тоже откровенно глушили (достаточно вспомнить историю с ноутбуком его сына-наркомана) — и вообще против главы страны объединилась большая часть элит и чиновничества, составляющие вместе пресловутое «глубинное государство».

Сейчас они, вероятно, рассматривают возможность уголовного преследования Трампа как единственный способ помешать ему вернуться к власти (попутно расследуется роль его в «событиях 6 января»). В обоих случаях — удастся это или нет — последствия будут крайне занимательны. Ибо в первом случае то, что прежде считалось американской политической моделью, будет окончательно отменено. А во втором — Трамп, прорвавшись в Белый дом, начнёт мстить. Оба сценария погружают грядущее американской госсистемы в туман непредсказуемости — и вряд ли поспособствуют восстановлению международного влияния данной страны.

2. «Их нравы». Будни жизни в США (ссылка):



Во Флориде, США, обнаженный мужчина, вооруженный мачете, напал на незнакомца. Об этом сообщает ClickOrlando.

По данным полиции округа Волуси, инцидент произошел в понедельник, 8 августа. Голый неизвестный мужчина собирал плоды с пальмы, пока не заметил работающего поблизости геодезиста. Он схватил мачете, бросился к нему и потребовал отдать одежду, телефон и бумажник. Когда тот начал раздеваться, обнаженный мужчина бросил в него мачете и скрылся. Нож слегка задел руку, но не нанес серьезных повреждений.

Затем обнаженный мужчина сел в машину и уехал. Его засекли с вертолета на одной из заправок. Он вышел на дорогу, после чего вернулся на обочину и начал отжиматься. В итоге его удалось поймать и взять под стражу.

3. У многих американцев, да и у российских западников, в голове сложилась идиллическая картинка о том, как США увеличивали свою территорию в XIX веке. Мол, какие были молодцы прогрессивные американские демократы, когда отбирали землю у отсталых испанских монархистов.

На деле, мотивы территориального расширения США не отличались благородством. Взять ту же Флориду. В 18-м веке туда переселилась часть индейцев-криков, вытесненная белыми колонистами из британских колоний (которые после независимости объединились в США). Эти индейцы, известные под именем семинолов, были тепло встречены испанскими властями, которые тогда никак не могли решить проблему заселения Флориды и защиты её границ.

Семинолы, ненавидевшие белых американцев и любившие свободу, начали привечать у себя чернокожих рабов, которые бежали с плантаций южных штатов США. Этих рабов было так много, что они даже составили отдельную этническую группу – так называемых чёрных семинолов.

Испанское правительство отказалось содействовать рабовладельцам в возвращении рабов, так что американцы начали постепенно захватывать и заселять территории на севере Флориды, чтобы прекратить бегство рабов и нападения индейцев.

Вот что произошло далее (ссылка):

В 1815 году англичане покинули Флориду, оставив на её территории форт, который вскоре был захвачен неграми и получил название Негро-Форт. Слухи о нём быстро распространились по Джорджии, вызвали тревогу рабовладельцев и Джорджии и Флориды. Президент Мэдисон не знал, как решить проблему, и тогда генерал Эндрю Джексон велел армии войти на испанскую территорию и уничтожить форт. 20 июля 1816 года форт был осаждён, и при первом же обстреле калёное ядро попало в пороховой погреб. При взрыве погибли 250 человек, почти все защитники форта.

Но уничтожение Негро-Форта не решило проблему пограничных конфликтов. Белые, негры и индейцы совершали регулярные набеги друг на друга, в основном ради похищения скота. В 1817 году генерал Гейнс напал на Фултаун, индейское селение на территории Джорджии, которое отказалось признавать суверенитет США. В ответ неделю спустя индейцы напали на американский конвой на реке Аппалачикола. Военный секретарь Джон Кэлхун разрешил генералу Джексону войти на территорию испанской Флориды для наказания семинолов. 12 марта 1818 года Джексон выступил из форта Скотт с отрядом примерно в 3000 человек, дошёл до руин Негро-Форта и построил там форт Гадсден. Оттуда он отправился на восток, разрушил несколько индейских поселений, а 6 апреля захватил испанский форт Сен-Маркс. Во время этих рейдов попали в плен два британца, которых предали суду, обвинили в пособничестве семинолам и казнили в Сен-Марксе. 23 мая армия Джексона подошла к испанской Пенсаколе, осадила форт Барранкас и принудила его к капитуляции. На этом война, известная тогда как Семинольская война, а впоследствии как Первая семинольская война, завершилась.

Поход Джексона привёл к конфликту с Англией, Испанией, и к внутреннему политическому конфликту. Великобритания была возмущена казнью двух британских подданных, но в итоге не стала портить отношения с США из-за этого инцидента. Испания потребовала извинений, и госсекретарь Джон Куинси Адамс пообещал вернуть испанцам Пенсаколу и принёс извинения. В это время он вёл переговоры с испанской стороной о передаче Соединённым Штатам Флориды. Поход Джексона ослабил позиции Испании на этих переговорах, она согласилась на уступку Флориды в обмен на отказ США от Техаса, и соответствующее соглашение было оформлено как Договор Адамса — Ониса в 1821 году.

Фактически Эндрю Джексон действовал самовольно, на свой страх и риск, поскольку не получил прямой санкции на военное вторжение от президентов Мэдисона и Монро. Однако его действия увенчались успехом. За это он был провозглашён национальным героем США и стал впоследствии 7-м президентом страны.

При этом Джексон, уроженец юга США, сам был рабовладельцем и защищал интересы рабовладельцев. Его победа во Флориде была не торжеством свободы и демократии, а актом угнетения коренных жителей и вторичного порабощения беглых рабов. Семинолов из Флориды в итоге выгнали в штат Оклахома. А территорию Техаса, наплевав на предыдущие договорённости, американцы отобрали у Мексики в 1846-1848 годах.

Сегодня, впрочем, доля американцев с африканскими и мексиканскими корнями неуклонно растёт, и под их давлением в США понемногу начинают признавать преступления прошлого. Цитирую из статьи Википедии про Эндрю Джексона (ссылка):

«В 2021 году администрация президента США Джозефа Байдена возвратилась к появившемуся в 2016 году ещё при Бараке Обаме плану о замене изображения рабовладельца Эндрю Джексона на аболиционистку Гарриет Табмен». Речь идёт о знаменитом портрете президента Джексона на 20-долларовой банкноте.