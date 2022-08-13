Мать Саакашвили заявила об атрофии мышц у экс-президента Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили страдает атрофией мышц, сообщила его мать Гиули Аласания.

Аласания, навестив сына, рассказала, что «мышцы у него действительно атрофированы». По ее словам, «это видно и невооруженным глазом». Кроме того, она сказала, что у Саакашвили ослаблен иммунитет, передает ТАСС со ссылкой на «Мтавари архи».

В четверг его брат Георгий Саакашвили заявил, что экс-президенту поставили 17 диагнозов, он ослаб и похудел на 11 кг со дня поступления в клинику. Семья Саакашвили настаивает на его переводе за границу на лечение.

В настоящее время экс-президент Грузии переведен в одну из клиник Тбилиси из-за жалоб на здоровье. Он был арестован 1 октября прошлого года в Тбилиси после того, как незаконно пробрался в страну на пароме с молочной продукцией из Украины. Саакашвили осужден за коррупцию и злоуботребление служебными полномочиями, против него ведется еще ряд процессов. Киев предложил Тбилиси выдать Саакашвили третьей стране, если Грузия не хочет выдавать его Украине.

—