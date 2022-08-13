 

Франция увидела «угрозу в непосредственной близости» от Финляндии и Швеции

13.08.2022, 22:30, Новости дня
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Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, сообщил Елисейский дворец, заявив об «угрозе в непосредственной близости» от этих стран.

Париж считает, что «этот суверенный выбор Финляндии и Швеции позволит укрепить их безопасность перед лицом существующей угрозы в непосредственной близости от них». По мнению властей Франции, вступление Финляндии и Швеции в НАТО «внесет значительный вклад в коллективную позицию и европейскую безопасность, учитывая возможности этих двух партнеров», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Напомним, Финляндия не увидела роста напряженности с Россией в связи со своей интеграцией в НАТО. Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, 18 мая подали заявки на вступление в НАТО. Решение о вступлении новых стран в НАТО должны ратифицировать все члены альянса, свыше 20 стран (из 30) это уже сделали. Турция заявила, что не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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