 

Мнение: Ольшанский не хочет в Гаагу

13.08.2022, 22:10, Разное
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И вот – просто дивное признание из тг-канала Ольшанского, смысла которого он, по обыкновению, сам не понял:

(запись от 24 июля)
“Прочитал очередное печальное заявление Лаврова, которое я не буду даже цитировать, поскольку оно типовое, да и дело вообще не в Лаврове. Ну, там снова про то, как несчастный украинский народ страдает от нехорошей власти, и как мы ему поможем.
К сожалению, невозможно объяснить нашим чиновникам, что Волга впадает в Каспийское море, лошади кушают овес и сено, а если вы признаете отдельное существование украинского народа в его (почти) советских границах, а заодно и признаете законность украинской власти (а ведь признаете, иначе с кем переговоры все время вели), то вы сами себя записываете в агрессоры и оккупанты, и правильно тогда про вас пишут “Радио Свобода”, “Би-би-си” и прочие пропагандистские помойки.
Потому что украинский народ, в который вы так верите, избирал на украинских же выборах, которые всеми признаны – и вы их тоже официально не объявляли поддельными, а в 2014 году и прямо признали, – тех самых Порошенко и Зеленского, которые и занимались все эти годы тем самым, что вы теперь называете нацизмом, а теперь стреляют в вашу – и нашу общую сторону.
То есть если Украина и украинцы – это легитимное явление, то тогда Россия – которая к ним не имеет никакого отношения, как то было установлено и беловежским разделом 1991 года, и всеми этими выборами, – должна сдаться и идти в Гаагу.
Или нет?
Или не хотим в Гаагу?
Надеюсь, что все-таки не хотим.
А если не хотим, то естественное, логичное, да что там, единственное и элементарное обоснование и СВО, и всей нашей нынешней политики – может быть только в том, что никаких украинцев нету, государство Украина – незаконное, образованное в результате преступных действий брестских большевиков и беловежских постбольшевиков, а есть – русский народ, Юго-Западная Россия, Новороссия и Малороссия, куда мы и идем в целях воссоединения и в борьбе с сепаратистами” (Д.Ольшанский, тк-канал “Комиссар исчезает”)

Другими словами – Ольшанский ратует за в самом чистом виде БОРЬБУ С РЕАЛЬНОСТЬЮ. Если при наличии украинцев нам придется “в Гаагу” – то какой может быть выход? А давайте “просто” признаем, что никаких украинцев нет!

Вообще, между нами говоря, это называется “шизофрения”. “Если при прыжке с 9 этажа есть риск упасть и переломать себе всё что можно – давайте “просто” признаем, что прыжки с 9 этажа абсолютно безопасны!”

И прыгнем.

Кто-то скажет “да что слушать какого-то Ольшанского, кто он такой? Он же сумасшедший!” И попадет пальцем в небо. Это же не Ольшанский говорит – это говорит РФ его устами.

Источник: Размышления вольного социолога


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