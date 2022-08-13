 

Мнение: Обстрел

13.08.2022, 21:51, Разное
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Пентагон заявил, что украинский обстрел спровоцировал взрывы на авиабазе в Крыму

«9 августа Украина обстреляла российскую авиабазу Саки, расположенную в Крыму», — заявили в Пентагоне.

Ну, во всяком случае, это первое официальное заявление, если не считать сообщения об отсутствии потерь и повреждений техники, которое сделало российское минобороны и, по всей видимости, слегка погорячилось.

Естественно, возникает два вопроса – чем именно была обстреляна российская авиабаза, учитывая расстояние до неё, и где в этот момент находилась российская система ПВО.

Пентагон уже заявил, что никаких прямых поставок ракетного вооружения с дальностью свыше 80 км, не осуществлялось. Здесь есть некоторое лукавство: поставки могли быть и непрямыми. Обычная история: соответствующее вооружение передается третьей стороне, а уже она поставляет его в нужное место. И вроде бы как исходный покупатель ни при чем.

Тактические уловки «нас там нет» работают в обе стороны. Эксклюзивных прав на них у Кремля нет, в эту игру могут играть и другие.

Во всяком случае, теперь точно известно, что глубина поражения целей на российской территории (или на территории, занятой российскими войсками) существенно увеличилась. Ну, а точность остается такой же – очень высокой.

Впрочем, вопрос о готовности российских оборонительных систем остается открытым. В Кремле уверяли, что Крымский мост закрыт от ударов наглухо. Если его будут оборонять, как и стратегический аэродром, то возникают смутные подозрения…

Источник: Эль Мюрид


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