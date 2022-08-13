Мнение: «Добрый Кола», нехватка картофеля фри и провал искусственного мяса

1. «Кока-Кола» будет теперь называться в России «Добрый Cola». С одной стороны, мы живём в свободной стране, и если кто-то хочет разменивать здоровье на сладкую газировку — это его право. С другой стороны, новые названия «Кока-Колы» и всей сопутствующей линейки напитков вызывают недоумение у защитников русского языка (ссылка):



В ходе готовящегося ребрендинга часть названия напитков русифицируется: иностранное слово «Coca» меняют на русское «Добрый».

Добрый станет и Fanta, превратившись в Добрый Orange (апельсин), Schweppes станет Rich Тоником. Кроме того, в продуктовой линейке добавятся вкусы Dushes (Дюшес), Cherry (Вишня), Lemonade (Лимонад), Mango (Манго) и Sib Travy (Сибирские травы). И все они будут Добрые.

К сожалению Sprite из продажи в нашей стране исчезнет совсем (прощайте Радлер и Текила-бум?). Напиток не пользовался популярностью, и в него решили не вкладываться.

Производиться все это будет в России, а часть ингредиентов, скорее всего, завезут из-за рубежа.

Ребрендинг Coca-Cola напоминает переименование McDonald’s некоторой абсурдностью. Coca-Cola всегда воспринималась российскими потребителями как «она». Напиток Coca-Cola – он (но так никто не говорит), а просто Coca-Cola – она, так как слово заканчивается на гласную букву «а». Все просто. Но вдруг Cola стала добрым. Хотя кола – это это кофеинсодержащий орех вечнозеленых деревьев одноименного рода кола. Поэтому кола, если рассматривать его как орех или напиток – мужского рода. (Если кола – растение или дерево, то оно, а газировка Кола – она.) А значит, все логично – Добрый (орех, напиток) Cola. Но все равно после стольких лет употребления Coca-Cola звучит непривычно.

И люди тут же начали это обыгрывать, коверкая язык и выдавая фразы как будто из описаний товаров на АлиЭкспресс: «Добрый Кола высокий газовый шары сахарный пить».

2. Рестораторы жалуются, что в России трудно найти картошку, подходящую для изготовления картофеля-фри (ссылка):



В российских ресторанах ​наблюдается дефицит картофеля, который необходим для приготовления фри. О риске нехватки продукта предупредил ресторатор и соучредитель московских баров Stereo People Group Андрей Третьяков, его слова приводит «Газета.ру».

Третьяков объяснил, что все трудности связаны с нарушенной логистикой и уходом иностранных брендов с российского рынка. Подходящий картофель исчезнет не навсегда, но стоит быть готовыми к длительным перерывам в поставках, признал Третьяков.

«Мы перепробовали 12 видов для приготовления фирменного фри, но лишь один еле-еле подошел нам», — поделился он.

Удивительно. Казалось бы, уж что, а картошку в нашей стране надо было импортозаместить уже давно. Да ведь рядом ещё и Белоруссия, ещё одна картофельная держава… Но нет. По какой-то причине (спойлер: лень человеческая) необходимые сорта до упора импортировали.

3. С искусственным мясом что-то не задалось. Акции американской компании Beyond Meat, производителя искусственного мяса из растительного сырья, обвалились в этом году, особенно сильно рухнув после того, как «сверхмясо» было убрано из меню Макдака (ссылка):

…компания «Макдоналдс» решила завершить тестирование бургера McPlant с котлетой от компании в своих заведениях в США. С соответствующим тезисом выступили аналитики J.P. Morgan, пишет портал Seeking Alpha.

«Недавно мы поговорили с сотрудниками “Макдоналдс” в 25 точках, где раньше предлагался этот продукт. Все сказали, что этой позиции в меню больше нет. Некоторые, что неудивительно, объясняют это тем, что продукт не очень хорошо продавался», — отмечается в обзоре специалистов.

Представитель сети фаст-фуда подтвердил CNBC, что тестирование бургера McPlant действительно завершилось. Ни одна из компаний не уточняла, будет ли у эксперимента какое-то продолжение и планируется ли полноценный запуск нового меню.

За этот год акции Beyond Meat потеряли в цене 53 процента, а капитализация компании опустилась до 2 миллиардов долларов. Инвесторы начинают испытывать скепсис по поводу ее долгосрочных перспектив: продажи в магазинах не растут, а партнерства с такими компаниями, как Yum Brands (Pizza Hut, KFC) и McDonald’s не развиваются.

Тестировать McPlant в кафе в разных странах мира «Макдоналдс» начала в феврале 2021 года. Пробные продажи тогда стартовали со Скандинавии. В основе растительной котлеты — гороховый белок.