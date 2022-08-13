 

Минниханов рекомендовал вернуть масочный режим на всех предприятиях Татарстана

13.08.2022, 21:05, Новости дня
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Глава Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности из-за роста заболеваемости COVID в республике.

«За последнюю неделю показатель заболеваемости COVID в республике увеличился на 32%… С учетом роста заболеваемости, несмотря на ранее принятое решение о приостановлении ограничительных мер, пока рекомендую ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности», – приводятся слова Минниханова в сообщении на сайте правительства республики.

Глава региона подчеркнул, что необходимо также активизировать работу по повторной вакцинации населения.

«Не надо ждать, чтобы эпидемиологическая ситуация стала еще более напряженной. Важно, чтобы коллективный иммунитет был выработан заранее. Необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарных противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных организациях и других учреждениях социальной сферы», – сообщил глава Татарстана.

По словам Минниханова, каждый заболевший – это проблемы и в трудовых коллективах, и в семьях.

До этого замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина отмечала, что несмотря на небольшой прирост заболеваемости COVID-19 в республике в последние недели, для введения каких-либо дополнительных ограничительных мероприятий оснований нет.

Ранее в Дагестане рекомендовали возобновить масочный режим.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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