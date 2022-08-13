 

ЕС указал Грузии на недостатки в реформах

13.08.2022, 21:05, Новости дня
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Грузии необходимо продемонстрировать ответственный и последовательный подход, соответствующий заявленным целям и устремлениям граждан, говорится в докладе, подготовленном к предстоящему заседанию Совета ассоциации ЕС–Грузия.

«Грузия продолжила идти по пути реформ в сложных условиях… Однако мы констатировали откат на таких ключевых направлениях, как верховенство закона, управление и права человека. В связи с тем, что Грузия собирается вступить в новую фазу отношений с ЕС, с учетом европейской перспективы, ей необходимо продемонстрировать ответственный и последовательный подход, соответствующий заявленным целям и устремлениям граждан», – приводит РИА «Новости» слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Как сказал еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели, после заявления ЕС о готовности предоставить Грузии статус кандидата, «мяч находится на половине поля Грузии».

«Серьезная приверженность демократии, судебной реформе, укрепление верховенства права, а также борьба с коррупцией и организованной преступностью будут иметь ключевое значение», – отметил европейский комиссар.

Ранее председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия в случае предоставления ей в конце года статуса кандидата в члены ЕС может вступить в эту организацию в 2032-2034 годах.

До этого грузинские депутаты отмечали, что выдвигаемые ЕС условия толкают Грузию к революции и смене власти.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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