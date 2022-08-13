На «Дигории» рассказали о задачах для политологов в условиях «нового мира»

«Идеи молодых политологов «Дигории» меня удивили тщательной технологической проработкой – это чрезвычайно важно для их реализации, воплощения в проекты, работающие на благо общества и государства», – сказал газете ВЗГЛЯД сопредседатель оргкомитета форума Андрей Шутов.

«Все идеи, которые получили признание на IV форуме молодых политологов РФ «Дигория» – жизнеспособны и готовы для внедрения в политическую или социальную практику, в этом их общность. Какие-то были прорывными, какие-то, что называется, «витали в воздухе», и мы их «поймали». Но и те, и другие показали: форум превратился из образовательной в аналитическую площадку, которая может участвовать в подготовке крупных и важных политических решений в масштабах всей страны», – отметил сопредседатель организационного комитета форума, председатель совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрей Шутов.

По его словам, участниками было предложено очень много интересных платформ для решения украинского кризиса, а также проектов, относящихся к цехам «Государство будущего» и «Общество будущего». «Также замечательные идеи были предложены в рамках цеха «Многополярный мир» и по другим направлениям, напрямую затрагивающим национальные интересы нашей страны», – отметил собеседник.

Форум молодых политологов «Дигория» – это площадка для объединения интеллектуального потенциала исследователей в области общественно-политических наук для выработки новых проектов в интересах России. В этом году на форум съехались 100 специалистов из 33 регионов страны.

Актуальность «Дигории» объясняется еще и тем, что события, произошедшие после 24 февраля, показали: все прежние политологические подходы уже не работают, напомнил член экспертного совета форума по номинации «Политические технологии», депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

«Много лет назад американский политолог Збигнев Бжезинский сказал, что международная политика – это большая шахматная доска. И это всеми принималось, как неоспоримый тезис. Но последние полгода показали, что политический мир – это большой карточный стол, где играют краплеными картами, со сменой козырей и шулерством. И нам, в том числе молодым политологам «Дигории», предстоит решать, как по-новому будет существовать этот мир большой политики. Вот чем отличается «Дигория-2022» от предыдущих. Собственно, это задача и для будущих форумов», – отметил депутат.

«В цехе «Украинский кризис» мы подготовили продукт по типу работы фокус-группы – качественный и познавательный. Что самое важное: все участники имели шанс показать себя и воспользовались им. Неудивительно, что два участника нашего направления вошли в список призеров», – рассказал мастер цеха, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

В субботу в рамках церемонии закрытия форума наградили победителей Грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи).

«На «Дигории» в этом году собралось больше тех молодых экспертов, которые имеют опыт применения своих идей на практике, – поделился мнением один из победителей конкурса «Дигория», член молодежного парламента при думе Ставропольского края Ахмат Хасанов, представивший просветительский проект «Караван Дружбы. Кавказ», который был рекомендован к получению грантовой поддержки от Росмолодежи. «Мой проект направлен на развитие международного взаимодействия со студентами из России, Азербайджана, Армении, Грузии, ДНР и ЛНР. Думаю, к нам подключаться также Южная Осетия и Абхазия. Реализовываться он будет на территории Северо-Кавказского федерального округа, и будет способствовать достижению задач, описанных в стратегии социально-экономического развития СКФО до 2030 года. Проект заключается в создании единой системы адаптации иностранных студентов к российской культуре. Не исключаю также, что мы будем где-то сотрудничать и с новым движением «Большая перемена», – отметил он.

Также в субботу состоялось торжественное награждение лауреатов II Национальной премии молодых политологов РФ «Дигория», учрежденной ЭИСИ.

Победителем в номинации «Политические технологии» стала Лилия Травина из Нижнего Новгорода за проект новой технологии работы с избирателями. Кирилл Котов из Московской области забрал награду в номинации «Политические коммуникации» за создание и развитие архипелага Телеграм-каналов и чатов по региону. Лучшим в номинации «Политические исследования» стал Сергей Белов из Московской области за трансформацию технологий политики памяти в современной России.

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