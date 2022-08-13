 

В Британии выстроились очереди за водой

13.08.2022, 21:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Жители юго-востока Британии вынуждены стоять в очередях за водой, проблемы возникли через день после объявления засухи в восьми регионах Англии, пишет Daily Mail.

Около 8,5 тыс. домов графства Суррей столкнулись с недостатком воды или низким давлением в кранах из-за «технических проблем» на водоочистных сооружениях Netley Mill, передает RT.

Проблемы возникли через день после объявления засухи в восьми регионах Англии. Для местных жителей создали три центра, в которых они могут забрать воду в бутылках.

Крупнейшая в стране компания по водоснабжению Thames Water предупредила потребителей о серьезных перебоях с поставками из-за жары и отсутствия осадков с июня.

Ранее Daily Mail писала, что ограничения на использование воды в Великобритании, которые вводят на фоне небывалой жары, могут затронуть в общей сложности 20,5 млн человек.

До этого сообщалось, что истоки британской Темзы впервые в истории пересохли.

В июле Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Во вторник 19 июля температура побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.

Напомним, пожарные Лондона пережили самый напряженный после Второй мировой войны день. Высокая температура привела к увеличению количества пожаров и других инцидентов, загорелся военный полигон и была приостановлена работа ключевой авиабазы ВВС Британии «Крануэлл» в Линкольншире из-за размягчившегося покрытия взлетно-посадочной полосы.

В июле Великобритания переплатила 5000% за импорт электроэнергии из Бельгии, чтобы избежать отключения электричества в Лондоне в период аномальной жары.

До этого ЕК предупреждала, что засуха угрожает этим летом почти половине территории Евросоюза, что может привести к снижению урожая и расширению площади лесных пожаров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05.22 / Молдавия захотела пересмотреть условия оплаты за российский газ

12.12.21 / В Турции прошли испытания первого в мире дрона с лазерным оружием

12.09.21 / “Имитировали расстрел, пропускали электроток”. Чубаров рассказал о пытках ФСБ задержанного в Крыму Ахтемова

04.04.22 / ВС поддержал предложение ввести ответственность за исполнение санкций в России

26.08.20 / В США задержали гражданина России. Его обвиняют в подготовке киберпреступления

03.12.21 / Провалившиеся под лед дети погибли под Рязанью

17.07.20 / Guardian – скульптура активистки BLM, сменившая памятник работорговцу в Бристоле, простояла всего сутки

09.07.22 / Девушка на мотоцикле погибла под колесами грузовика в Москве

19.02.21 / “Крим наш – доглянемо вантаж”. Херсонские таможенники выпустили календарь в мафиозном стиле

02.07.21 / Times – обвинив Украину в потере самостоятельности, Путин не привёл доказательств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика