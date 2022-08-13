Внедряем в жизнь здоровые привычки: на самом ли деле полезно ходить после еды и как это делать правильно

Ходьба является простым занятием, которое дает нам целый ряд преимуществ для нашего здоровья. Однако мало кто знает о том, что оказывается нужно ходить после еды, чтобы получить большую пользу для своего здоровья. Вот насколько причин того, почему стоит совершать прогулку после потребления пищи, а также советы относительно того, когда и как это правильно делать.

Почему полезно гулять после еды

Было проведено множество научных исследований относительно пользы движений после потребления пищи. Удалось установить то, что например, короткая прогулка позволяет контролировать уровень глюкозы в крови. Умеренные ежедневные физические упражнения могут улучшить сон, здоровье сердца и многое другое.

Ходьба позволяет сжигать калории и может улучшить наше настроение. Вот несколько основных преимуществ ходьбы после еды.

Регулирование уровня сахара

После потребления пищи у нас повышается глюкоза в крови. Особенно сильно это выражено, если еда содержала в своем составе много углеводов.

Это временное и совершенно нормальное повышение, так как сахар обеспечивает питанием и энергией все клетки организма, особенно мозг.

У здорового человека поджелудочная железа вырабатывает достаточное количество инсулина, чтобы регулировать уровень глюкозы. Тем не менее, чтобы поддерживать сахар на нормальном уровне, стоит ходить после еды. Даже короткая прогулка после потребления пищи снижает количество глюкозы намного больше, чем ходьба перед едой.

Это важно для людей, страдающих сахарным диабетом. Ходьба помогает уменьшить потребность в инсулине или же пероральных препаратах.

Улучшение сна

Регулярное выполнение физических упражнений в совершенно любой форме помогает уменьшить проблемы со сном. Даже простая прогулка оказывает просто чудодейственный результат.

Согласно проведенным исследованиям, физические нагрузки помогают значительно сократить время, необходимое для засыпания. Неторопливая прогулка после ужина может принести пользу тем, кто страдает от бессонницы.

Умеренное количество аэробной активности увеличивает продолжительность медленноволнового или глубокого сна ночью. Просто нужно быть острожным, чтобы не переусердствовать, так как более энергичные упражнения могут стимулировать наш мозг, что помешает нам нормально уснуть.

Регулирование давления и уровня холестерина

Регулярная физическая активность помогает значительно понизить давление и уровень плохого холестерина. Это дает возможность предотвратить болезнь сердца и инсульт.

Достаточно будет 5-10 минутной прогулки после каждого основного приема пищи.

Поддержание здоровья сердца

Для профилактики возникновения сердечно-сосудистых болезней стоит выполнять примерно 30 минут упражнений средней интенсивности не менее 5 дней в неделю.

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Можно легко сделать это, совершив одну 30-минутную прогулку после еды или три 10-минутных после завтрака, обеда и ужина.

Улучшение психического здоровья

Ходьба является довольно простым способом нормализовать наше психическое здоровье. Это связано с тем, что во время прогулки снижается уровень гормонов стресса, включая адреналин и кортизол.

Когда человек совершает прогулку, то в организме выделяются эндорфины, которые действуют как естественное обезболивающее средство, уменьшая стресс и дискомфорт, улучшая настроение и вызывая чувство расслабления.

Улучшение пищеварения

Основным потенциально полезным и результативным эффектом, связанным с непродолжительной ходьбой после еды, является нормализация процесса пищеварения. Большим преимуществом физических нагрузок является стимуляция желудка и кишечника, что приводит к нормализации метаболизма.

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Это способствует возникновения язвы желудка, синдрома раздраженного кишечника, изжоги, запора.

Уменьшение вздутия живота

Умеренные ежедневные физические упражнения помогают уменьшить такие симптомы как повышенное газообразование и вздутие живота. Это типичные признаки для всех тех, кто страдает от синдрома раздраженного кишечника.

Способствует похудению

Хорошо известно то, что физические упражнения в сочетании с правильным и сбалансированным питанием играют важную роль в снижении веса. Чтобы похудеть, нужно иметь дефицит калорий. То есть, нужно сжигать больше калорий, чем потребляете.

Прогулка после еды может способствовать этому дефициту.

Недостатки ходьбы после еды

Ходьба после еды не всегда является хорошей идеей. На самом деле есть и потенциальные недостатки такой физической нагрузки.

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Например, к минусам нужно отнести возможность столкнуться с проблемами пищеварения или расстройством желудка. Проявляется оно в виде тошноты, диареи, вздутия, повышенного газообразования.

Этот побочный эффект довольно просто контролировать, нужно только тщательно продумать интенсивность, продолжительность и время прогулки.

Тем, кто ел обильную и тяжелую пищу, нужно подождать некоторое время, прежде чем ходить. Это время может быть самым разным, здесь все зависит от индивидуальных особенностей человека и самой пищи.

Лучшее время для прогулки

Идеальным временем является сразу же после потребления пищи. В этот период наш организм все еще работает нал перевариванием еды.

Это позволит нормализовать пищеварение и контролировать уровень сахара в крови.

Как долго стоит ходить

Рекомендуется начинать прогулку с 10 минут, а затем постепенно увеличивать время. Продолжительность ходьбы в течение 10 минут помогает нам получить потенциальную пользу, предотвращая при этом такие недостатки как расстройство желудка.

Выполняя 3 непродолжительные прогулки в день, можно получить много преимуществ для здоровья. Интенсивность ходьбы при этом должна быть от низкого до умеренного уровня. Нужно стремиться к повышенной частоте сердечных сокращений, но при этом без одышки.

Ходьба со скоростью не более 5 км в час позволит извлечь максимально возможную пользу и, скорее всего, избежать расстройства желудка. При этом стоит избегать пробежек, чтобы не навредить организму.

Это полезные и здоровые привычки, которые обязательно нужно включить в свою жизнь, чтобы нормализовать самочувствие.