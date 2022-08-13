Сильный взрыв прогремел в районе завода «Сокол» в Новой Каховке

В Новой Каховке Херсонской области в районе завода «Сокол» произошел сильный взрыв сильный взрыв, сообщили в администрации района.

«Это центр микрорайона Сокол. Это завод «Сокол», там мирные люди. Это я знаю. <…> Это самый густонаселенный район города», – цитирует ТАСС сообщение властей района.

Ранее ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS.

После ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС была отключена одна турбина.

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