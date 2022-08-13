СМИ: США очень быстро утрачивают позиции мирового гегемона

Мировой порядок, сложившийся после окончания холодной войны, претерпевает значительные изменения, следствием чего является постепенная утрата США статуса мирового гегемона, сообщила британская газета Daily Express.

Издание отметило, что распад Советского Союза сопровождался «заполнением пустого пространства» Вашингтоном, который «под видом демократии» продвигал присутствие своих вооруженных сил в ряде стран Европы и использовал доллар в качестве одного из рычагов влияния на глобальную политику, передает ТАСС.

Газета назвала учиненные вашингтонской администрацией войны в Афганистане и Ираке поворотным моментом в отношении к США со стороны других государств. Кроме того, жесткая риторика бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в отношении союзников по НАТО привела к ослаблению авторитета страны.

Издание подчеркнуло, что США пока еще удерживают статус «крупнейшей экономики и военной державы мира», однако все больше других стран начинают бросать им вызов. В этом контексте газета указала, прежде всего, на Китай и Россию, которые своими действиями способствуют «изменению мирового порядка с внушающей тревогу скоростью».

Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад признал силу РФ на поле «глобальной битвы».

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