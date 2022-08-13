Нобелевский комитет подключился к борьбе за равноправие: представлены новые требования для кандидатов на премию

Нобелевский

комитет представил обновлённые критерии для будущих лауреатов премии во всех областях. В заявлении

говорится, что они будут «способствовать распространению идеалов справедливоcти, равных возможностей и равных прав».

Среди новым правилам, не менее 30% номинантов должны являться женщинами (включая трансженщин) или представлять расовую или этническую группу, которая относится к категории защищаемых. Плюсом станет, если основное достижение, изобретение, вклад или тема научного исследования лауреата будут касаться этих же групп.

Стандарты решено применить ко всем существующим пяти номинациям. В 2024 и 2025 годах при оформлении заявок в Нобелевский комитет потребуется подать дополнительную форму, касающуюся соответствия новым стандартам.

Глава комитета Карин Кулльман Фиве, комментируя нововведения, напомнила: Альфред Нобель сам активно выступал против дискриминации и даже указал в своём завещании, что при присуждении премий национальность не должна приниматься во внимание, если кандидат, конечно, не чернокожий.

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