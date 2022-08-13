Словакия передала Украине партию САУ Zuzana 2

Словакия передала Украине партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 под «натовский» калибр 155 миллиметров, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Передачу самоходных орудий также подтвердил министр обороны Словакии Ярослав Надь. «Рад подтвердить, что первые четыре словацкие гаубицы Zuzana уже в руках украинских вооруженных сил», – говорится в его сообщении в соцсетях.

Ранее министр обороны страны Ярослав Най пообещал, что Братислава поставит Киеву восемь 155-мм самоходных гаубиц Zuzana 2 8×8 производства Словакии.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО.

На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных.

Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

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